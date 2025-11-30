كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن زيت فول الصوياـ الذي يدخل في تركيب الأطعمة المصنعة ويستخدم بكثرة للطهي في دول مثل الولايات المتحدة والصين، يسهم في زيادة الوزن والسمنة.

معالجة حمض اللينوليك

وهذا البروتين يغير كيفية معالجة الجسم لحمض اللينوليك، وهو مكون رئيسي في زيت فول الصويا، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو فهم سبب اكتساب بعض الأشخاص للوزن بسهولة أكبر من غيرهم ممن يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بزيت فول الصويا".

وبينما يمتلك البشر نسختين من بروتين الكبد $HNF4\alpha$، فإن إنتاج الشكل البديل يقتصر على ظروف معينة فقط، مثل: الإجهاد الأيضي الناتج عن الصيام والأمراض المزمنة أو الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

تأثير زيت الصويا على الأيض

وأوضح الباحثون أن زيت فول الصويا أكثر تسببا للسمنة من زيت جوز الهند.

ويتحول حمض اللينوليك إلى جزيئات تسمى الأوكسيليبينات، ويمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك حمض اللينوليك إلى زيادة كميتها المرتبطة بالالتهابات وتراكم الدهون.

