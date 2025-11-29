الملابس الصوفية رفيقًا أساسيًا في الشتاء، لكن ظهور الوبر يفقدها أناقتها سريعًا وهناك طرق بسيطة وفعالة تساعدك على التخلص من الوبر وإعادة مظهر القطع كما كانت جديدة.

طرق سهلة ينصح بها للعناية بالأقمشة للحفاظ على أناقة ملابسك الصوفية، وفق "The Spruce".

1- استخدام الشريط اللاصق أو بكرة إزالة الوبر

البكرة المخصصة لإزالة الوبر من أسرع الحلول للتخلص من الخيوط العالقة على سطح الملابس تعمل البكرة أو حتى الشريط اللاصق العريض على التقاط الألياف الصغيرة عند ملامستها للقماش ثم سحبها بسهولة.

2- ماكينة إزالة الوبر الكهربائية

ماكينة إزالة الوبر الحل الأكثر فعالية فهي مزودة بشفرة داخلية محمية بشبكة، ما يسمح بإزالة الألياف الزائدة دون الإضرار بنسيج الملابس.

كما تجمع الماكينة الوبر داخل حاوية خاصة، ما يجعل استخدامها آمنًا ونظيفًا.

3- إزالة الوبر باستخدام شفرة حلاقة أو مقص صغير

عند غياب الأدوات المتخصصة، يمكن اللجوء إلى شفرة حلاقة بسيطة أو مقص صغير لحذف التكتلات العنيدة.

تُفرد القطعة جيدًا، ثم تُشد المنطقة المراد تنظيفها قليلًا، وتُمرر الشفرة أو أطراف المقص بحركات خفيفة لإزالة الوبر دون التأثير على خيوط القماش الأساسية.

4- غسل القطعة مجددًا مع الخل الأبيض

إذا كان الوبر ناتجًا عن الشحنات الساكنة أو احتكاك الألياف داخل الغسالة، فإن إعادة غسل الملابس بطريقة لطيفة مع إضافة القليل من الخل الأبيض أو منعم الملابس يمكن أن يقلل تكرر ظهور الوبر.

يعمل الخل على تنعيم الأقمشة وتخفيف الكهرباء الساكنة، ما يمنع التصاق الألياف الصغيرة بالسطح.