يعشق العديد من الأشخاص تناول الباذنجان والفلفل المقلي على الإفطار، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة، وتحديدًا على مستويات الكوليسترول والكبد.

وبحسب موقعي megawecare، وwebmd، إليك مخاطر الإفراط في تناول الباذنجان والفلفل المقلي.

تأثير الباذنجان على الكوليسترول والكبد

يعتبر الباذنجان مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتسهم مضادات الأكسدة، مثل الناسونين وحمض الكلوروجينيك، في خفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم.

كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان على حماية خلايا الكبد من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة والسموم الضارة، ما يدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الكبد، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف، بما في ذلك الباذنجان، يساعد على منع تراكم الدهون في الكبد.

تأثير الفلفل على الكوليسترول والكبد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل على تقليل الالتهاب وحماية الخلايا، وهو أمر مفيد للصحة العامة، بما في ذلك وظائف الكبد.

تأثير القلي

تؤثر طريقة الطهي بشكل كبير على التأثيرات الصحية لهذه الخضروات، قلي الأطعمة في الزيوت الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة، ينتج عنه ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار ما يؤثر سلبًا على صحة الشرايين، كما يبطل خصائص خفض الكوليسترول الموجودة في الباذنجان والفلفل.

كما أن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية الغنية بالدهون يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وبالتالي ينتج عنه زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الكبد الدهني.

اقرأ أيضًا:

فيروس الكبد B.. من أين ينتشر وما هي طرق العدوى الرئيسية؟

"ليست مجرد إرهاق" ماذا تخبرك الهالات السوداء عن صحة طفلك؟

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال إنجلترا 2025



تجنبها فوراً.. أطعمة تزيد من أعراض البرد

تناوله يوميًا.. مشروب أحمر يعزز صحة قلبك



