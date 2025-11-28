حذرت البروفيسورة يفجينيا يكوشيفا من أن الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني، إضافة إلى زيادة الوزن، يمكن أن تتسبب في التهابات دقيقة داخل غضاريف المفاصل، ما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراضها مع مرور الوقت.

وأوضحت يكوشيفا أن النشاط البدني المعتدل أحد أهم العوامل للحفاظ على صحة المفاصل، مشيرة إلى أن المشي اليومي، السباحة، اليوجا والتمارين الرياضية الخفيفة تسهم في تحسين تدفق الدم إلى الغضاريف وتعزيز إنتاج السائل الزلالي الضروري لحركة المفصل.

وشددت على أن التحكم في الوزن يعد عادة محورية أخرى، إذ يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم فوق 25 إلى ضغط إضافي على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين.

وأشارت إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يخفف الألم لدى المصابين بمشكلات المفاصل ويحسن وظيفتها، بل ويؤخر أو يمنع الحاجة للتدخل الجراحي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وأضافت أن الوضعية الصحيحة للجسم تؤدي دورا مهما في تجنب المشكلات المفصلية، مشيرة إلى أن الجلوس غير السليم لفترات طويلة، خاصة أمام الكمبيوتر، يتسبب في إجهاد غير متوازن للمفاصل ويؤدي إلى مشكلات في العمود الفقري والوركين، إضافة إلى ما يُعرف بـ"ركبة المكتب".

كما لفتت إلى أن إنتاج الجسم للكولاجين المكوّن الأساسي للغضاريف،يتراجع بعد سن 30 إلى 35 عامًا.

ويمكن للمكملات الغذائية النشطة بيولوجيا، سواء النباتية أو الحيوانية، المساهمة في تعويض هذا النقص وتحسين صحة المفاصل.

وشددت على أهمية الفحوصات الوقائية المنتظمة، خاصة لدى من يعيشون نمط حياة شديد النشاط أو قليل الحركة، أو لمن لديهم استعداد وراثي لمشكلات المفاصل، المتابعة الطبية الدورية، تساعد على اكتشاف أي تغيّرات مبكرا قبل تطور المضاعفات.

