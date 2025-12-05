في خضم قضية "مدرسة سيدز" المثيرة للجدل، رصدت النيابة العامة موجة من الأخبار الكاذبة التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، زاعمة تورط منظمات وجهات أجنبية في تحريض المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب، ونشرها عبر شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) بهدف تحقيق مكاسب مالية. الأخبار المضللة أثارت الذعر بين المواطنين، وزعزعت السلم العام، وجعلت الجميع في حالة ترقب وحذر غير معتادة.

النائب العام وجه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين على إذاعة ونشر هذه الأخبار، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي تتحمل مسؤولية ذلك.

نيابة استئناف القاهرة باشرت التحقيقات، واستهلت جهودها بتحديد هوية ناشري هذه الأخبار، واستجواب أحدهم، ليتضح أنه من المحامين المتواجدين مع المجني عليهم أثناء التحقيقات.

كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، وتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين وضمان محاسبتهم وفق القانون.

النيابة العامة أكدت في بيانها الرسمي على ضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء الشائعات، محذّرة وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي من تداول أي أخبار كاذبة، لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.