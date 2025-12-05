جنوب سيناء تبحث مشروعات إسكان متنوعة مع صندوق التنمية الحضرية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مع اللواء خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لبحث ملفات الإسكان والمرافق ومشروعات التطوير الحضري بالمحافظة، بحضور قيادات ومديري الإدارات المختصة من الجانبين، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة بجنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التنمية العمرانية واستغلال المقومات المتاحة بكافة مدن المحافظة، وعلى رأسها مدن أبورديس، الطور، دهب، شرم الشيخ، وبحث تنفيذ مشروعات إسكان متنوعة تشمل: سياحي، بدوي، اجتماعي، استثماري وبيئي، وفق المخططات التفصيلية لكل مدينة. كما تم مناقشة إعداد بروتوكولات تعاون مشتركة لتنفيذ هذه المشروعات، وتحديث المخططات التفصيلية لبعض المدن لدفع عجلة التنمية العمرانية، خاصة بالمناطق غير المخططة.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة لتحديد أولويات المشروعات التي تم اختيارها كمرحلة أولى، وإعداد البروتوكولات الخاصة بها تمهيدًا للبدء الفعلي في التنفيذ.

وأكد اللواء خالد صديق أن الصندوق يهدف إلى تحويل جنوب سيناء إلى نموذج متكامل للتنمية الشاملة، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير حضري وبنية تحتية حديثة، وتوفير بدائل سكنية آمنة، وتطوير المناطق غير المخططة، بما يعزز جاذبية المحافظة للاستثمار والسياحة.

وقال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد مبارك، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية الدولة لإقامة نموذج عمراني وحضاري متكامل، يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية والسياحية.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة إلى رئيس صندوق التنمية الحضرية، تقديرًا لجهود الصندوق ودوره في دعم مشروعات التطوير العمراني وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.