هل تتجه "بريكس" حالياً لإصدار عملة موحدة؟.. بوتين يحسم الجدل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع قناة "إنديا توداي"، إنه لا توجد أي خطة في الوقت الراهن لإطلاق عملة موحدة داخل تكتل "بريكس".

وأوضح بوتين، في إجابته عن سؤال يتعلق بالعملة المشتركة، أن المجموعة لا تضع هذا الهدف على جدول أعمالها حاليًا، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى وتيرة مدروسة بعيدًا عن أي استعجال.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التسرع في هذا الملف قد يؤدي إلى أخطاء كبيرة، مستشهدًا بالتجربة الأوروبية التي تبنت العملة الموحدة رغم عدم جاهزية بعض الدول، ما تسبب في تعقيدات مرتبطة بالسياسات الاجتماعية.

ويأتي تصريح بوتين خلال زيارته للهند، التي وصل إليها أمس بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.