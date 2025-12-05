- موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

ساعات تفصلنا عن قرعة دور مجموعات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتأهل منتخب مصر للمونديال، بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية برصيد 26 نقطة، متفوقا على بوركينا فاسو وسيراليون.

نسخة استثنائية للمونديال

وتُعد تلك النسخة استثنائية، حيث ينافس 48 فريقًا على البطولة الأغلى تاريخيًا، بعد التوسع من 32 فريقًا في البطولات السابقة.

تُقسم الفرق المتأهلة إلى أربعة "أوعية" يضم كل منها 12 فريقًا، وتقع الدول المضيفة الثلاث: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الوعاء الأول، وقد تم تحديد كل منها مسبقًا في مجموعة، إذ تقع المكسيك في المجموعة (أ)، وكندا في المجموعة (ب)، والولايات المتحدة في المجموعة (د).

ستظل هناك ستة مقاعد فارغة بعد إجراء القرعة، على أن تُحسم لاحقًا عبر مباريات الملحق المقرر إقامتها في مارس، حيث ستتأهل أربعة منتخبات من أوروبا إضافة إلى منتخبين من باقي القارات.

الملحق الأوروبي

المسار الأول: إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية، ويلز ضد البوسنة والهرسك.

المسار الثاني: أوكرانيا ضد السويد، بولندا ضد ألبانيا.

المسار الثالث: تركيا ضد رومانيا، سلوفاكيا ضد كوسوفو.

المسار الرابع: الدنمارك ضد مقدونيا الشمالية، التشيك ضد جمهورية أيرلندا.

الملحق العالمي

المسار الأول: جمهورية الكونغو الديمقراطية، جامايكا ضد كاليدونيا الجديدة.

المسار الثاني: العراق، بوليفيا ضد سورينام.

موعد قرعة كأس العالم

تُقام قرعة مونديال العالم 2026 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، في مركز كينيدي بواشنطن.

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث قرعة كأس العالم، حيث تُنقل عبر القناة المفتوحة.