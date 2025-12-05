كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف التعاملات الجمعة 5-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3750 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4821 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5625 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6428 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199910 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 4224 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.