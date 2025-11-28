دبس الرمان هو عصير رمان طبيعي يُركز من خلال غليه لفترة طويلة حتى يتبخر الماء منه، فيتحول إلى سائل كثيف داكن اللون يتميز بمذاق حامض يميل قليلًا للحلاوة.

ويُستخدم على نطاق واسع في الأطباق الشرقية والسلطات والصلصات المختلفة.

فوائد دبس الرمان وفق لما جاء في "ScienceDirect"و "Livestrong".

مصدر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي دبس الرمان على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية مثل البوليفينولات والأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، وهي مواد تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة وتقليل الضرر التأكسدي الذي يرتبط بالأمراض المزمنة.

يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين

دبس الرمان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة الأوعية الدموية، وتقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب بصورة عامة.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

دمج دبس الرمان ضمن النظام الغذائي يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

فالمركبات الطبيعية والفيتامينات الموجودة فيه يمكن أن تخفف من الانتفاخ وبعض اضطرابات المعدة، وتمنح الجهاز الهضمي قدراً أكبر من الراحة.

يعزز المناعة ويحارب الالتهابات

يحتوي دبس الرمان على نسبة جيدة من فيتامين C بالإضافة إلى مضادات أكسدة قوية، ما يجعله عنصرًا داعمًا للجهاز المناعي.

يساعد في التحكم بالوزن

دبس الرمان أكثر فاعلية من عصير الرمان في خفض الدهون الثلاثية والحد من تراكم الدهون، إلى جانب تقليل مؤشرات أكسدة الدهون.