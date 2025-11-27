مع دخول الشتاء ووفرة المحاصيل الموسمية، يبرز البنجر والرمان كثنائي غذائي قوي يجمع بين النكهة المميزة والفوائد الصحية المتعددة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي "لايف استايل"، فوائده وفق "Healthline".

يدعم صحة القلب ويحسن الدورة الدموية

يحتوي البنجر على النترات الطبيعية التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية، بينما يقدم الرمان مضادات أكسدة قوية مثل البونيكالاجين.

يساعد هذا المزيج في تحسين تدفق الدم وتقليل خطر أمراض القلب.

يعزز المناعة بفضل مضادات الأكسدة

الرمان غني بفيتامين C ومركبات البوليفينول، والبنجر يحتوي على البيتين، كلاهما يعززان الدفاعات الطبيعية للجسم ويحاربان الالتهابات.

يساعد في رفع الطاقة ومحاربة التعب

البنجر يُعرف بقدرته على تعزيز إنتاج الطاقة، بينما يمنح الرمان سكريات طبيعية ومغذيات تساعد على تحسين النشاط البدني وتقليل الإحساس بالإرهاق.

يحسن الهضم ويدعم صحة الأمعاء

الألياف الغذائية الموجودة في البنجر والرمان تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تحسين حركة الأمعاء، وتقليل مشكلات الانتفاخ والإمساك.

يدعم صحة البشرة ويحميها من الشيخوخة

الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، والبنجر يساعد في تنقية الدم ودعم نضارة البشرة، ما يمنحك مظهرًا صحيًا ومشرقًا.