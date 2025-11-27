"إجراءات يومية بسيطة" درعك ضد فقدان البصر المرتبط بالتقدم في العمر

تمكن فريق من العلماء في جامعة مينيسوتا الأمريكية من الكشف عن نهج وقائي واعد يمكنه إبطاء تطور مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، والذي يُعد السبب الرئيسي لفقدان البصر بين الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، نقلا عن لينتا.رو.

استهداف جذر المشكلة: سلسلة الالتهاب

أظهرت دراسة منشورة في مجلة Cell Death & Disease أن المفتاح للوقاية يكمن في إزالة الروابط الرئيسية في سلسلة الالتهابات داخل الجسم، هذا التدخل المبكر ينجح في منع ظهور المؤشرات الأولية للمرض، مثل تراكم الرواسب تحت شبكية العين وتسلل الخلايا المناعية إلى تلك المنطقة الحساسة.

يركز معظم العلاج المتاح حاليًا على المراحل المتقدمة من الضمور البقعي، وهي مرحلة يكون فيها جزء كبير من الخلايا قد تعرض للتلف غير القابل للإصلاح. على النقيض من ذلك، يهدف هذا النهج الجديد إلى التدخل والوقاية في المراحل المبكرة، مما يوفر فرصة أفضل لحماية البصر ومنع تحول المرض إلى أشكاله الحادة وغير القابلة للشفاء.

نتائج واعدة لـ "الضمور الصامت"

أكد الباحثون أن هذه النتائج تبدو مشجعة للغاية. فمن خلال السيطرة على الآليات الالتهابية، يصبح بالإمكان حماية شبكية العين من التلف التدريجي الذي يتراكم طبيعيًا مع التقدم في السن.

ونظرًا لأن الأشكال الأولية للضمور البقعي غالبًا ما تكون بدون أعراض، فإن تطوير استراتيجيات وقائية مثل هذه يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية لملايين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض دون علمهم.

خطط البحث المستقبلية

يعتزم الفريق البحثي متابعة أبحاثهم لاختبار ما إذا كان هذا النهج المضاد للالتهابات لا يقتصر تأثيره على منع الضرر فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في استعادة البنى البصرية جزئيًا بعد أن يكون المرض قد بدأ بالفعل.

