قفزة تاريخية.. تجربة أول لقاح لسرطان الرئة

سيصبح بإمكان المرضى الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة المميت الحصول على أول لقاح وقائي في العالم لهذا المرض. ومع ذلك، يظل الإقلاع عن التدخين هو التوصية الأفضل لتجنب الإصابة به.



و أشارت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن باحثين من جامعة لندن كوليدج وجامعة أكسفورد سيقودون هذه التجربة التي تستمر أربع سنوات، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلتها الأولى في صيف عام 2026.



البحث عن الجرعة المثلى



سيركز الفريق في المرحلة الأولى من التجربة على تحديد أفضل جرعة للقاح "لانج فاكس" (LungVax) للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، بالإضافة إلى التحقق من الآثار الجانبية المحتملة للجرعات المختلفة.



يُعد سرطان الرئة السرطان الأكثر انتشاراً عالمياً والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان. ويعقد الخبراء آمالهم الآن على أن يتمكنوا من منع ظهور أنواع معينة من السرطان بشكل أساسي.

وقد علّقت البروفيسورة مريم جمال حنجاني، المؤسس المشارك وقائدة التجربة، قائلة: "أقل من 10% من المصابين بسرطان الرئة يظلون على قيد الحياة لمدة عشر سنوات أو أكثر. هذا الواقع يجب أن يتغير، وسيتحقق التغيير عبر استهداف سرطان الرئة في مراحله المبكرة".



التحذير بشأن التدخين

ومع ذلك، حذّرت البروفيسورة حنجاني من أن "اللقاحات الوقائية لن تغني عن الإقلاع عن التدخين كأفضل وسيلة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، لكنها قد توفر طريقة فعالة لمنع نشأة بعض أنواع السرطان في المقام الأول".



يعتمد اللقاح على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، المشابهة لتلك المستخدمة في لقاحات كوفيد-19. ويعمل اللقاح عبر تدريب الجهاز المناعي على تمييز البروتينات الموجودة على سطح خلايا الرئة غير الطبيعية، والتي تُعرف باسم "مستضدات الورم".



من جانبها، قالت الدكتورة سارة بلاغدن، المؤسِّسة المشاركة لمشروع LungVax من جامعة أكسفورد: "سرطان الرئة مرض فتاك يدمّر حياة الكثيرين. كانت فرص البقاء على قيد الحياة ضئيلة للغاية لعقود، وهذا اللقاح هو فرصتنا للقيام بشيء لمنع هذا المرض بفعالية".



تفاصيل التجربة الأولى



لضمان فعالية وأمان اللقاح، ستبدأ التجربة على مرضى تم تشخيصهم مسبقاً بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة وتم استئصاله بنجاح، مما يجعلهم عرضة بشكل كبير لعودة المرض. كما سيتم إعطاء اللقاح للمرضى المشاركين في برنامج فحص سرطان الرئة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.



واختتمت الدكتورة حنجاني بالقول: "التجربة السريرية لـ LungVax هي خطوة أولى وحاسمة لتقديم هذا اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض. سندرس بعناية استجابة الأفراد للقاح، وسهولة إعطائه، ومن قد يستفيد منه أكثر في المستقبل".



وإذا تكللت التجربة بالنجاح، يأمل الفريق في توسيع نطاق توفير اللقاح ليشمل المزيد من الأفراد المعرضين لخطر هذا المرض القاتل.

