4 مكملات لتعزيز امتصاص فيتامين د وتحسين صحتك

كتب : أسماء مرسي

07:00 ص 25/11/2025

فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة العظام والمناعة، لكن امتصاصه في الجسم يعتمد على عدة عوامل.

وفقًا لموقع "Very Well Health"، هناك 4 مكملات غذائية تساعد على تحسين امتصاص فيتامين D وتعزيز فوائده الصحية.

المغنيسيوم

المغنيسيوم معدنا مهما لتنظيم ضغط الدم ووظائف الأعصاب، ويساعد على تنشيط فيتامين D في الجسم، بالإضافة إلى، يعمل الجمع بين المغنيسيوم وفيتامين د على تعزيز صحة العظام والوقاية من هشاشتها.

ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعات المناسبة، خاصة أن فيتامين D العالي يقلل مستويات المغنيسيوم في الجسم.

أحماض أوميجا-3 الدهنية

نظرا لأن فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، فإن تناوله مع أحماض أوميجا-3 أو الدهون الصحية يحسن امتصاصه، وتشير الأبحاث إلى أن هذا الجمع يسهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية وتحسين مستويات السكر لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.

فيتامين K2

فيتامين K2 يقوي العظام ويحافظ على صحة القلب، ويساعد فيتامين D على توجيه الكالسيوم إلى العظام والأسنان بدلا من تراكمه في الأنسجة الرخوة أو الشرايين.

لذا، الجمع بين فيتاميني D وK2 يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل خطر الكسور وهشاشة العظام.

البروبيوتيك

تؤدي صحة الأمعاء دورا مهما في استقلاب فيتامين D، لذلك تناول البروبيوتيك مع فيتامين D يحسن الصحة العقلية وحساسية الأنسولين ويقلل الالتهابات.

تناول فيتامين D مع الطعام

يُنصح دائما بتناول فيتامين D مع وجبة تحتوي على دهون، لأنه قابل للذوبان في الدهون، ما يحسن امتصاصه ويقلل الشعور بالغثيان.

تناول المكمل على معدة فارغة يقلل الفائدة بشكل كبير.

