تحديث الطقس.. الأرصاد تعلن تكاثر السحب على مناطق متفرقة

كتب : محمد نصار

03:56 م 05/12/2025

الأرصاد تعلن تكاثر السحب على مناطق متفرقة

كتب- محمد نصار:

أظهرت آخر صور عبر الأقمار الصناعية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من شرق البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن هذه السحب قد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 26 درجة مئوية.

