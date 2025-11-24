إعلان

كيف يؤثر التدخين على متلازمة الأيض؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 24/11/2025

كيف يؤثر التدخين على متلازمة الأيض؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت أخصائية أمراض القلب يكاتيرينا بولياكوفا أن المدخنين معرضون للإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة أعلى تصل إلى 38%.

وكشفت أن التدخين يسهم مباشرة في اضطرابات استقلاب الدهون والكربوهيدرات وارتفاع ضغط الدم، بحسب فيستي. رو.

وأشارت إلى إمكانية استخدام بدائل النيكوتين لفترة مؤقتة لدعم الإقلاع، لكن الهدف يجب أن يكون التوقف التام عن جميع منتجات النيكوتين.

كما شددت على أن دخان السجائر يحتوي على آلاف المواد الضارة، ما يجعل ترك التدخين خطوة أساسية لحماية القلب والأوعية الدموية.

التدخين متلازمة الايض

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية