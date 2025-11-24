كيف يؤثر التدخين على متلازمة الأيض؟

ذكرت أخصائية أمراض القلب يكاتيرينا بولياكوفا أن المدخنين معرضون للإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة أعلى تصل إلى 38%.

وكشفت أن التدخين يسهم مباشرة في اضطرابات استقلاب الدهون والكربوهيدرات وارتفاع ضغط الدم، بحسب فيستي. رو.

وأشارت إلى إمكانية استخدام بدائل النيكوتين لفترة مؤقتة لدعم الإقلاع، لكن الهدف يجب أن يكون التوقف التام عن جميع منتجات النيكوتين.

كما شددت على أن دخان السجائر يحتوي على آلاف المواد الضارة، ما يجعل ترك التدخين خطوة أساسية لحماية القلب والأوعية الدموية.