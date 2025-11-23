كتبت- شيماء مرسي

كشفت طبية التغذية الهندية سوراب سيثي عن مجموعة أطعمة تعزز صحة الجسم وتدعم وظائفه الحيوية.

وفيما يلي، نرصد لكم أبرز الأطعمة لصحة الهضم والقلب، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

البروكلي

من أغنى الخضراوات التي تحتوي على مركب السلفورافان الذي يزيل السموم من الكبد ويعزز صحة بكتيريا الأمعاء ويقلل الالتهابات، مما يسهم في الوقاية من أمراض القلب وعسر الهضم.

البنجر

غني بالنترات التي تساعد على تدفق الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي والكوليسترول الضار وتحسين الأداء البدني والتقليل من آلام العضلات.

البطاطا الحلوة

غنية بالبيتا كاروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تدعم صحة الأمعاء وتحارب السكري والالتهابات.

السبانخ

تتميز بتركيبتها الغذائية الغنية، فهي توفر كميات كبيرة من المغنيسيوم وحمض الفوليك والألياف، مما يعزز صحة وتنوع بكتيريا الأمعاء وتخفض ضغط الدم وتقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

القرنبيط

في حين يعتبر القرنبيط منخفض السعرات الحرارية وغني بالكولين، وهو عنصر أساسي لصحة الدماغ والكبد. كما يحتوي على السلفورافان ذي الخصائص المضادة للسرطان، ما يجعله خياراً غذائياً مثالياً لتعزيز الوظائف العصبية.

