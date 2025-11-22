التهابات العين تكون مؤشراً لمشاكل متعددة تحتاج إلى تشخيص سريع وعناية طبية مناسبة.

5 أعراض تشير إلى وجود التهابات في العين وفق "Mayo Clinic".

1- احمرار العين

احمرار بياض العين شائع جداً في حالات التهاب العين، مثل التهاب الملتحمة (العين الوردية).

ينجم عن توسع الأوعية الدموية الصغيرة بسبب التهيج أو العدوى.

2- ألم أو شعور بعدم الراحة في العين

في حالات مثل التهاب القرنية أو التهاب القزحية، يشعر المريض بألم في العين، أو إحساس كأن شيء غريب داخلها.

كما يمكن أن يصاحب ذلك حساسية للضوء (رهاب الضوء).

3- إفرازات من العين

عند التهاب الملتحمة تكون هناك إفرازات مخاطية أو صديدية، وخاصة في العدوى البكتيرية.

بينما في حالات التهاب الجفن، تظهر قشور دهنية على حواف الجفون أو رموش ملتصقة.

4- تشوش الرؤية أو انخفاض في الرؤية

بسبب التورم أو الالتهاب في القرنية أو القزحية، يمكن أن تتأثر الرؤية وتصبح ضبابية أو أقل وضوحًا.

في التهاب القزحية، قد يحدث انخفاض مؤقت في الرؤية إذا لم يعالج بسرعة.

5- حكة أو شعور بحبيبات

في حالات التهاب الملتحمة التحسّسي أو العدوى، يشعر البعض بوخز أو حكة، أو كأن هناك حبيبات صغيرة في العين.

كما أن التهاب الجفن يمكن أن يسبب شعورًا بحرق أو وخز، خاصة عند حواف الجفون.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

إذا كان الألم شديدًا أو مصحوبًا بحساسية قوية للضوء.

إذا استمرت الأعراض لأكثر من بضعة أيام دون تحسن أو تدهورت الرؤية.

إذا ظهرت إفرازات صديدية بكثرة أو تسبب التصاق الجفون صباحًا.