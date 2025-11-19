

اكتشف خبراء مركز "Cedars-Sinai" الأمريكي للأورام طريقة واعدة قد تساعد في إطالة عمر المصابين بسرطان الكبد في المراحل المتقدمة.

وأظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة Liver Cancer المتخصصة بأبحاث الأورام أن المصابين بسرطان الكبد المتقدم يمكنهم العيش لفترة أطول بشكل ملحوظ إذا خضعوا لزراعة كبد أو استئصال الورم جراحيا بعد تلقي العلاج المناعي.

علاج مرضى سرطان الكبد المتقدم

ووفقا لموقع لينتا.رو، حلل العلماء بيانات أكثر من 4300 مريض، وبينت النتائج أن العلاج المناعي قد يقلص حجم الأورام لكنه لا يعالج المرض بشكل كامل.

ومع ذلك، فإن المرضى الذين خضعوا بعد ذلك لزراعة الكبد أو الجراحة شهدوا انخفاضا بنسبة 85% في معدل الخطر الإجمالي للوفاة مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج المناعي وحده.

وأشار الباحثون إلى أن فعالية هذه العمليات الجراحية عالية، إلا أن حوالي 3% فقط من المرضى الذين يتلقون العلاج المناعي يحالون لإجراء العمليات لاحقا، غالبا في المراكز الأكاديمية الكبرى.

وقال الدكتور جيو دونغ يانغ، مؤلف الدراسة:"عدم الخضوع لزراعة الكبد أو الجراحة في الحالات المتقدمة يمثل ضياعا لفرصة العلاج الكامل، إذ إن العديد من المرضى لا يموتون بسبب الورم نفسه، بل بسبب أمراض الكبد المصاحبة التي يمكن علاجها عبر زراعة الكبد".