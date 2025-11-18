

بالرغم من اختلاف السرطان والإنفلونزا، إلا إنهما يشتركان في العديد من الأعراض، ​​ومع اقتراب فصل الشتاء، يصاحبه العديد من الأمراض الشتوية، مثل الزكام والآلام، ومع ذلك، يجب الحذر من الأعراض المرتبطة بالبرد، والتي قد تكون أكثر خطورة وتشير إلى الإصابة بالسرطان.

والعديد من الأعراض قد تكون علامات على بعض أنواع السرطان خاصة عند حدوثها بكثرة أو دون سبب واضح.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم الأعراض التي تظهر أثناء الطقس البارد وتشير إلى السرطان، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

القشعريرة



لا تعني عادة الإصابة بالسرطان، لكن يجب استشارة الطبيب إذا كانت متكررة أو شديدة أو مصاحبة لأعراض أخرى غير عادية.

وقد تتداخل أعراض أخرى، مثل التعب والحمى وآلام الجسم وفقدان الشهية.

الحمى



لها أسباب عديدة ومعظمها لا يرتبط بالسرطان، ولكن إذا تكررت كثيرا، يجب استشارة الطبيب، لأنها غالبا ما تكون وسيلة الجسم لمكافحة العدوى، ولكن في بعض الحالات، ترتبط أيضا بالسرطان.

وسرطانات الدم، مثل اللوكيميا والليمفوما والورم النقوي، هي أكثر أنواع السرطان شيوعا المرتبطة بالحمى غير المبررة.

وتؤثر هذه السرطانات على الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للحمى حتى في غياب العدوى، وسرطان الكلى والكبد قد يؤدي إلى الحمى، خاصة في المراحل المتقدمة.

السعال المستمر



إذا استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو صاحبه سعال دموي، فيجب استشارة الطبيب.

وقد يكون الصوت الأجش الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع أحد أعراض سرطان الحنجرة أو الحلق.

ضيق التنفس



ضيق التنفس غير المبرر أو المستمر الذي يحدث أثناء الأنشطة العادية يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة أو تراكم السوائل حول الرئتين.

التعب الشديد



التعب المرتبط بالسرطان يكون شديدا ومستمرا ولا يتحسن بالراحة، ويدل على الإصابة بسرطان الدم.

التعرق الليلي



بالرغم من أن التعرق الليلي أو الحمى قد يكونان نتيجة شائعة لنزلات البرد والإنفلونزا أو آثار جانبية لبعض الأدوية أو انقطاع الطمث، إلا أن هذه الأعراض قد تشير إلى السرطان.