التهاب المفاصل.. إليك الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

التهاب المفاصل مرض يؤثر على المفاصل، يمكن أن يحدث نتيجة التآكل الطبيعي للمفاصل مع التقدم في العمر، أو بعد الإصابات، أو بسبب بعض الحالات الصحية.

فيما يلي، إليكم أعراض وأسباب التهاب المفاصل، وطرق الوقاية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

علامات التهاب المفاصل

آلام المفاصل وتصلبها.

تورم واحمرار حول المفصل.

ألم أو حساسية مع شعور بالحرارة.

انخفاض تحريك المفصل المصاب.

تظهر الأعراض على شكل نوبات في بعض الأنواع، بينما تستمر طوال الوقت في أنواع أخرى.

أسباب التهاب المفاصل

هشاشة العظام نتيجة التقدم في العمر وتآكل الغضاريف.

النقرس نتيجة ارتفاع حمض البوليك في الدم.

اضطرابات المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يهاجم الجسم المفاصل عن طريق الخطأ.

العدوى الفيروسية.

يحدث التهاب المفاصل دون سبب واضح ويُسمى التهاب المفاصل مجهول السبب.

عوامل الخطر

هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة:

التدخين واستخدام منتجات التبغ.

التاريخ العائلي للمرض.

قلة النشاط البدني أو السمنة.

التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين، والإناث أكثر عرضة.

الوظائف أو الرياضات التي تجهد المفاصل.

طرق الوقاية

يمكن تقليل خطر الإصابة أو التخفيف من الأعراض، وتشمل:

تجنب التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة التمارين الرياضية المناسبة.

ارتداء معدات الحماية أثناء الأنشطة الرياضية أو الأعمال التي قد تضر بالمفاصل.

استشارة الطبيب ضرورية عند الشعور بألم أو تورم شديد يؤثر على النشاط اليومي.

