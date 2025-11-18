علامات تحذيرية وأسباب ارتفاع الكوليسترول.. لا تتجاهلها

ارتفاع الكوليسترول يكون صامتا، لكن بعض العلامات تكشف وجود المشكلة مبكرا.

وفقا لموقع "Times of India"، إليك 5 علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، وإليك أسبابه:

رواسب دهنية حول العينين

ظهور نتوءات أو بقع صغيرة على الجلد حول العينين أو المرفقين نتيجة تراكم الكوليسترول.

ألم الصدر أو الذبحة الصدرية

شعور بالضغط أو الحرقان عند بذل مجهود، يشير إلى تضيق الشرايين.

ألم الساقين المستمر

ثقل أو حرقان أثناء المشي نتيجة انسداد الشرايين الطرفية.

انقباض أصابع اليد

شد أو تقوس أصابع اليد، علامة على اضطراب الدهون تستدعي فحص الكوليسترول.

تعب وضيق التنفس

انخفاض تدفق الدم والأكسجين للعضلات والأعضاء بسبب تراكم الكوليسترول.

أسباب شائعة لارتفاع الكوليسترول:

سوء التغذية

الإفراط في الدهون المشبعة والمتحولة يرفع الكوليسترول الضار.

قلة النشاط البدني

الخمول يقلل الكوليسترول الجيد، ويسهل تراكم الضار.

عوامل وراثية

بعض الأشخاص يولدون بفرط كوليسترول الدم العائلي.

مشكلات صحية

السكري، قصور الغدة الدرقية وأمراض الكبد أو الكلى تؤثر على مستويات الكوليسترول.

التدخين

يقلل الكوليسترول الجيد ويرفع الضار، ما يزيد خطر أمراض القلب.

اقرأ أيضا:

احذر تجاهلها.. 4 حقائق عن الكوليسترول وعلاقته بالقلب

5 مؤشرات بسيطة تدل على نقص الحديد في جسمك.. لا تتجاهلها

خضار يساعد على خفض الكوليسترول والسكر.. احرص على تناوله

3 عناصر غذائية تحافظ على صحة القلب

5 نصائح ذهبية تساعد على الوقاية من مرض السكري