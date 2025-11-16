علامات مبكرة تكشف إصابتك بمشكلة خطيرة في الرئة

يجهل العديد من الأشخاص العلامات المبكرة التي تشير لخطر الإصابة بوجود ماء على الرئة، والتي تستدعى الكشف المبكر لتوفير العلاج اللازم.

وبحسب ما ذكره موقعي mayoclinic، webmd، إليك الأعراض المبكرة.

ضيق التنفس عند النشاط البدني

عادة ما يشعر البعض بضيق أو صعوبة في التنفس عند القيام بمجهود بدني الذي يعد طبيعياً في السابق، ولكن زيادة ضيق التنفس عن المعتاد أثناء النشاط يشير لمشكلة بالرئه.

صعوبة التنفس عند الاستلقاء

الشعور بضيق التنفس الذي يزداد سوءاً عند الاستلقاء على الظهر أو النوم، ما يضطر الشخص إلى الجلوس أو رفع رأسه بوسائد عديدة للنوم، حتى يتمكن من الشعور بالراحة.

الاستيقاظ الليلي بضيق تنفس

الاستيقاظ المفاجئ من النوم ليلاً مع شعور بالاختناق أو ضيق شديد في التنفس، وقد يخف هذا الشعور عند الجلوس أو الوقوف، ولكن تكراراه يشير لخطر في الرئه.

الإرهاق والتعب

الشعور بالتعب والإعياء غير المبرر أو المستمر، حتى بعد القيام بنشاط أقل، نتيجة لجهد التنفس الإضافي وعدم وصول الأكسجين الكافي للدم.

السعال

الكحة التي تزداد حدتها خاصة أثناء الليل أو عند الاستلقاء تكون مؤشر خطر.

زيادة سريعة في الوزن

اكتساب الوزن بشكل سريع خلال أيام، قد يشير إلى تراكم السوائل في الجسم.

تورم في الأطراف السفلية

تورم في الساقين، نتيجة لاحتباس السوائل، تكون علامة على ظهور ماء على الرئه.

صفير أو أزيز في الصدر

وعادة ما يمكن سماعه من قبل الطبيب بالفحص عند التنفس.