نصائح بسيطة لحماية العينين في فصل الخريف

كشف الدكتور سينو جوزييف طبيب العيون الروسي أن أن الخريف يشهد معاناة الكثير من الأشخاص من زيادة في إجهاد العين والإبصار."

وحذر من أن فصل الخريف يزيد من إجهاد العينين ويسبب أمراض العيون الخطيرة، مثل الجلوكوما (المياه الزرقاء) وإعتام عدسة العين.

وأيضا ضعف الإضاءة الطبيعية وقصر النهار وكثرة الضباب والأمطار، كلها عوامل بيئية في الخريف تزيد العبء على العينين وتؤدي إلى تفاقم المشكلات البصرية التي لم تكن ظاهرة، وفقا لـ "riamo".

وأوضح جوزيف أن الجلوكوما قد تسبب ارتفاع ضغط العين وتلف العصب البصري تدريجيا، ما يؤدي إلى تضييق المجال البصري دون أعراض واضحة في المراحل الأولى.

إلا أن الخريف يجعل هذه التغيرات أكثر ملاحظة، حيث يعاني المصابون من تعب سريع في العينين، أو صداع خفيف، أو إحساس بالضغط خلف العين.

أما إعتام عدسة العين، فيؤدي إلى تعكر العدسة وتشوش الرؤية، ويلاحظ المرضى في بدايته صعوبة في القيادة ليلا وظهور وهج أو هالات حول الأضواء.

ويؤكد الطبيب أن ضبابية الإضاءة الخريفية تزيد من معاناة المصابين، لأن العينين تضطران إلى بذل جهد أكبر للتركيز على التفاصيل.

لذا يجب إجراء فحص دوري للعينين في الخريف، خاصة للأشخاص فوق سن الأربعين أو لمن يعانون من أمراض مزمنة. كما يوصي بحماية العينين من الرياح والبرد باستخدام النظارات الواقية، والحفاظ على إضاءة مناسبة أثناء القراءة أو العمل، بالإضافة إلى تناول أطعمة غنية بفيتامينات A وC وE، و

الزنك، وأحماض أوميجا3 الدهنية لدعم صحة العينين.