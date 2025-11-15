5 فوائد مذهلة لثمرة البلح على صحة الجسم

البلح ليس مجرد فاكهة شهية، بل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والخصائص التي تدعم الصحة بشكل فعال، وفق "Healthline".

1- غني بالألياف الغذائية

تناول البلح يوفر كمية جيدة من الألياف التي تدعم حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك.

كما أن الألياف تساهم في التحكم بمستوى السكر في الدم عبر إبطاء امتصاص الجلوكوز.

2- مليء بمضادات الأكسدة والخواص المضادة للالتهاب

يحتوي البلح على مركّبات نباتية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات التي تساعد في مواجهة الجذور الحرّة وتقليل الالتهابات.

والالتهابات المزمنة تُعد عامل خطر للعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان، لذا هذا الأمر مهم.

3- يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

بفضل احتوائه على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والألياف، فإن البلح يمكن أن يسهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الدراسات التي تشير إلى تأثيره المحتمل في خفض الكوليسترول الضار.

4- يعزز صحة الدماغ والوقاية من التدهور العصبي

تشير بحوث إلى أن تناول البلح قد يساهم في تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل من الالتهاب الدماغي.

هذا يجعله خياراً جيداً ضمن نظام غذائي يهدف للحفاظ على صحة الدماغ.

5- يمكن أن يُستخدم كمُحلي طبيعي وطعام لطيف للحوامل

البلح يعتبر بديلاً صحياً للسكريات المكررة، إذ يُستخدم كمُحلي طبيعي غني بالعناصر الغذائية.