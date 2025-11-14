4 علامات صامتة تشير إلى مشاكل في القلب

لا يرسل القلب دائما إشارات واضحة عند تعرضه لمشكلات صحية، وغالبا ما تمر العلامات المبكرة مرور الكرام قبل حدوث أي أزمة.

ووفقا لموقع Mayo Clinic، هناك بعض المؤشرات الصامتة التي قد تدل على وجود خلل في القلب ويجب عدم تجاهلها.

1- ضيق التنفس المفاجئ

الشعور بصعوبة في التنفس عند ممارسة نشاط خفيف أو حتى أثناء الراحة قد يشير إلى ضعف في عضلة القلب أو وجود مشكلات في صمامات القلب، ويجب مراجعة الطبيب فورا عند استمرار هذه الأعراض.

2-تورم القدمين والكاحلين

احتباس السوائل في الأطراف السفلية يعد علامة محتملة لفشل القلب الاحتقاني، حيث يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة مما يؤدي لتجمع السوائل في الجسم.

3- الشعور بالإرهاق المستمر

الإرهاق الذي لا يزول حتى بعد النوم الكافي قد يكون نتيجة نقص التروية الدموية الناتج عن ضعف القلب، ويصاحبه غالبا انخفاض القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

4- خفقان القلب أو نبض غير منتظم

الشعور بخفقان سريع أو متقطع للقلب أو حدوث نبضات غير منتظمة قد يشير إلى اضطرابات في نظم القلب، والتي قد تتطور لاحقا لمشكلات أكثر خطورة إذا لم تعالج.