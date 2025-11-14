5 إشارات خفية تدل على ارتفاع ضغط الدم دون قياسه.. لا تتجاهلها

يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، لأنه في كثير من الأحيان لا تظهر له أعراض واضحة حتى يصل إلى مراحل متقدمة قد تهدد الحياة.

ومع ذلك، يؤكد الأطباء أن الجسم يرسل في بعض الأحيان إشارات خفية يمكن أن تنبه الشخص لضرورة الفحص المبكر قبل حدوث المضاعفات.

وفقا لموقع Medical News Today، أوضح الخبراء أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية أو القلب أو الكلى على المدى الطويل، مشيرين إلى أن المراقبة المنتظمة للضغط تظل الوسيلة الأدق للتشخيص.

وفيما يلي 5 إشارات خفية قد تدل على ارتفاع ضغط الدم دون الحاجة إلى جهاز القياس:

1- الصداع المتكرر وخاصة في الصباح

يعد من أكثر الأعراض شيوعا، إذ يؤدي ارتفاع الضغط إلى زيادة تدفق الدم داخل الأوعية في الرأس، مما يسبب صداعا نابضا، خاصة عند الاستيقاظ.

2- الدوخة أو الشعور بعدم الاتزان

قد يشعر البعض بدوخة مفاجئة أو خفة في الرأس، وهي إشارة على اضطراب تدفق الدم للمخ نتيجة الضغط الزائد على الشرايين.

3- طنين الأذن وتشوش الرؤية

يشير الأطباء إلى أن الضغط المرتفع قد يؤثر على الأوعية الدقيقة في الأذن والعين، مما يسبب طنينا مزعجا أو رؤية ضبابية مؤقتة.

4-ضيق التنفس أو تسارع ضربات القلب

يحدث ذلك نتيجة الضغط على القلب لمحاولة ضخ الدم بقوة أكبر، مما يؤدي إلى شعور بالإجهاد السريع حتى مع مجهود بسيط.

5-نزيف الأنف المتكرر

قد يكون عرضا نادرا لكنه مرتبط بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جدران الأوعية الدموية.