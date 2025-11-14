5 فوائد للمشي على صحة الجسم

المشي من أبسط وأسهل أنواع الرياضة، لكنه يحمل فوائد مذهلة للجسم والعقل إذا تم ممارسته بانتظام.

إليك أبرز فوائده وفق "هيلث لاين".

تحسين صحة القلب والدورة الدموية

يساعد المشي المنتظم على تقوية عضلة القلب، وخفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم في الجسم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

المساعدة في التحكم بالوزن

المشي يحرق السعرات الحرارية ويحفّز عملية الأيض، مما يساعد على فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

تقوية العضلات والعظام

يساهم في تعزيز قوة العضلات والمفاصل، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خصوصًا لدى كبار السن.

تحسين المزاج وتقليل التوتر

يفرز الجسم أثناء المشي هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يساعد في تخفيف القلق والتوتر وتحسين الحالة المزاجية.

رفع مستوى الطاقة والنشاط اليومي

المشي المنتظم يحفز الدورة الدموية ويوصل الأكسجين إلى مختلف خلايا الجسم، فيمنحك طاقة ونشاطًا طبيعيًا طوال اليوم.