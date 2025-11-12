5 مشروبات طبيعية لتحسين الهضم بعد كل وجبة.. لا تفوتك

يعاني كثير من الأشخاص من مشاكل في الهضم بعد تناول الطعام، مثل الانتفاخ والغازات أو الشعور بالثقل في المعدة.

وتشير الدراسات إلى أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تساعد على تحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة بعد الوجبات.

وفقا لموقع Healthline، فإن مشروبات مثل الأعشاب والمشروبات الدافئة تساهم في تحفيز حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

أفضل 5 مشروبات لتحسين الهضم بعد كل وجبة

الشاي بالنعناع

يحتوي النعناع على مركبات تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، وتخفيف الانتفاخ والتقلصات.

الزنجبيل

مشروب الزنجبيل الدافئ يساعد على تحفيز إنتاج العصارة الهاضمة، وتقليل الغثيان وتحسين حركة الأمعاء.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة ويعزز الهضم، كما يساعد على حرق الدهون وتحسين عملية الأيض بعد الطعام.

ماء دافئ مع الليمون

يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز إفراز العصارات الهاضمة، ويعمل على تنظيف المعدة من السموم.

شاي البابونج

يمتاز بخصائص مهدئة للمعدة، ويقلل من الانتفاخ والغازات، كما يساعد على استرخاء الجهاز الهضمي بعد الوجبات الثقيلة.