أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن أمام الدولة نحو 10 سنوات لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل العظيمة، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين حاليًا يتلقون العلاج مجانًا عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة خصصت 8 مليارات جنيه سنويًا لـ11 إجراء جراحيًا في قوائم الانتظار، تشمل القلب المفتوح والقسطرة وتغيير المفاصل وعلاج المخ والأعصاب والأورام.

وأشار وزير الصحة إلى أن المواطن يتواصل مع المنظومة عبر التليفون المعروف، ويتم منحه ميعاد خلال أسبوع إلى 3 أسابيع للحالات غير الطارئة، ويُجرى العملية مجانًا تمامًا في مستشفيات حكومية أو خاصة متعاقدة.

وتابع : "فيه بلاد زي ألمانيا وكندا، انتظار الأشعة المقطعية ممكن يوصل 4-6 شهور، وتغيير المفاصل غير الطارئ يوصل سنة ونص، إحنا الحمد لله عمليات القلب المفتوح غير الطارئة عندنا ما تتعداش 4 أسابيع".

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أنه فخور بمنظومة قوائم الانتظار المصرية، معتبرًا أنها من أفضل المنظومات على مستوى المنطقة والعالم من حيث قصر المدة، بفضل تكليف الرئيس ومتابعته الشخصية لهذا الملف.

وأكد وزير الصحة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمراقبة القطاع الخاص بعد ظهور نماذج صارخة لطلب أرقام خيالية وأطباء مزيفين، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في ضبط منظومة العلاج الحر لحماية المواطنين.