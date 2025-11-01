طرق فعالة لاستعادة طاقتك بعد يوم طويل

هناك مجموعة من العادات التي يمكن أن تُعيد الحيوية إلى جسمك وعقلك بعد يوم مرهِق، بدءاً من ترطيب الجسم، وحركة خفيفة، إلى تنظيم النظام الغذائي والنوم.

ووفق موقع Verywell Health فإن استراتيجيات بسيطة مثل المشي القصير، التمدد، والوجبات الخفيفة المدروسة تُساعد على رفع الطاقة بدون اللجوء إلى المنبّهات القوية.

خطوات عملية لاستعادة طاقتك بعد يوم طويل

خطوات يمكنك القيام بها فور الانتهاء من يوم العمل أو النشاط المكثّف لاستعادة نشاطك وضبط المزاج:

1- ترطيب الجسم فوراً

يوم من التركيز أو النشاط، جسمك قد يكون فقد بعض السوائل حتى ولو لم تشعر بالعطش تنبّه إلى أن الجفاف الخفيف يمكن أن يُضعف الطاقة والتركيز.

اشرب كوباً كبيراً من الماء، يمكنك إضافة شريحة ليمون أو القليل من الملح البحري إن شعرت أنك متعرق أو في بيئة حارة.

2- تحرّك بحركة خفيفة أو تمدد

يبدو غريباً أن الحركة تُعيد الطاقة، لكن المشي القصير أو بعض تمارين الاستطالة تُنشّط الدورة الدموية وتقلّل الشعور بالكسل.

المشي لـ 5 دقائق بعد العمل يُساعد على تفريغ التوتر وتحويل النظام العصبي إلى وضع أقلّ ضغطاً.

قُم بجولة قصيرة خارج المنزل أو حتى غوراً في الشرفة، أو إعداد 5 دقائق من التمدد والرقّة في الجسم.

3- تناول وجبة خفيفة متوازنة

بعد نشاط كبير، يُفضَّل تجنّب الوجبات الثقيلة أو الحلويات التي قد تؤدي إلى انهيار في الطاقة.

وتناول وجبة تحتوي بروتيناً، دهوناً صحّية وكربوهيدرات ذات مؤشر جلايسيمي منخفض هو خيار أفضل.

مثلاً: قليل من اللبن الزبادي مع مكسرات، أو تفاحة مع زبدة مكسرات، أو بيضة مسلوقة مع خبز حبوب كاملة.

4- خفّف من التوتر الذهني

التوتر يُستهلك كثيرًا من طاقتك الجسدية والعقلية تنبّه إلى أن التحكم في التوتر من خلال تقنيات مثل التنفّس، التأمّل أو اليوجا من أساسيات استعادة الحيوية.

خصص 5 10 دقائق للجلوس بهدوء، تنفس ببطء، أو جرب تطبيقاً مختصراً للتأمّل قبل أن تبدأ نشاطًا مساءً أو تواصل مع العائلة.

5- غير البيئة والمزاج

بعد أسبوع مُرهِق، جسمك وعقلك يحتاجان إلى "إشارة انتقال" من العمل إلى الاسترخاء تنصح بتغيير ملابسك أو الانتقال إلى منطقة مريحة في المنزل كجزء من هذا الانتقال.