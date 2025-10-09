5 فوائد مذهلة لتناول التين البرشومي يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعتبر التين البرشومي من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، إذ يحتوي على الألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة.

تناول التين البرشومي يوميًا يُعد عادة صحية تساهم في تعزيز الهضم، وتحسين صحة القلب، ودعم البشرة والمناعة بشكل طبيعي.

فوائد مذهلة لتناول التين البرشومي يوميًا، وفق "هيلث لاين".

يحسّن عملية الهضم

يحتوي التين البرشومي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، إلى جانب تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

يدعم صحة القلب

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، يساهم التين البرشومي في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة البشرة

يحتوي التين على فيتامينات (A وE وC) التي تعمل على ترطيب البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة، كما تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والتلوث.

يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم

على الرغم من طعمه الحلو، فإن التين البرشومي يحتوي على سكريات طبيعية بطيئة الامتصاص، ما يجعله خيارًا صحيًا يساعد في استقرار مستويات السكر عند تناوله باعتدال.

يدعم المناعة ويقي من الالتهابات

يحتوي التين البرشومي على مركبات مضادة للالتهاب ومقوية للمناعة، مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساهم في حماية الجسم من العدوى والأمراض المزمنة.