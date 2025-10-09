5 فوائد مذهلة لتناول البلح الأسود يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله:

البلح الأسود من أقدم وأغنى أنواع الفاكهة بالعناصر الغذائية، إذ يجمع بين الطعم الحلو والفوائد الصحية المتعددة.

تناوله بانتظام يساعد على تعزيز المناعة، وتحسين الهضم، ودعم صحة القلب والعظام، بفضل ما يحتويه من فيتامينات ومعادن طبيعية وفق "هيلث لاين".

يعزز صحة القلب ويقلل الكوليسترول

البلح الأسود غني بالألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين الدورة الدموية، ما يقلل خطر أمراض القلب.

يحسّن الهضم ويقي من الإمساك

احتواؤه على نسبة عالية من الألياف يجعله غذاء مثاليًا لتحفيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، خاصة عند تناوله صباحًا أو على معدة فارغة.

يدعم صحة العظام

يحتوي البلح الأسود على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد على تقوية العظام والوقاية من الهشاشة، خصوصًا لدى النساء وكبار السن.

يرفع مستوى الطاقة طبيعيًا

بفضل غناه بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، يمنح البلح الأسود طاقة فورية دون الحاجة إلى السكريات الصناعية، ما يجعله خيارًا مثاليًا قبل التمرين أو في منتصف اليوم.

يعزز المناعة ويحارب الالتهابات

يحتوي البلح الأسود على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات المزمنة في الجسم.