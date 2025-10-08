كيف تعزز عضلاتك بشكل صحيح؟.. وصفة سحرية لا تفوتك



تؤكد دراسة حديثة على ضرورة تناول كمية مناسبة من البروتين خلال ساعة واحدة بعد الانتهاء من التمارين الرياضية، خاصة تمارين المقاومة، لتعزيز بناء العضلات وتحسين التعافي.

لكن الأخصائية الرياضية بيثان كراوس تحذر من الإفراط في استهلاك مشروبات البروتين وتؤكد على أهمية تناول وجبات متوازنة طوال اليوم لضمان نتائج صحية أفضل، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان".

كمية البروتين المثالية بعد التمرين

توصي بيثان كراوس، أخصائية التغذية الرياضية بجامعة لوبورو، بتناول ما بين 20 إلى 30 جراما من البروتين خلال 30 إلى 60 دقيقة بعد التمرين.

وأوضحت أن هذه الكمية تساعد على تقليل تكسير البروتين في العضلات وزيادة معدلات إصلاحها ونموها، ما يعزز القوة والتحمل، كما يحسن استجابة العضلات للتمارين.

التركيز على الأساسيات قبل المكملات

على الرغم من أهمية تناول البروتين بعد التمارين، تؤكد كراوس أن الأولوية يجب أن تكون لثلاث وجبات متوازنة يوميا تحتوي على كربوهيدرات، بروتينات، وخضروات، مع وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية.

وقالت: "لا داعي للاعتماد بشكل كامل على مخفوق البروتين، فمثلا كوب الحليب أو أسياخ الدجاج يمكن أن توفر بروتينا جيدا".

مزيج الكربوهيدرات والبروتين

ذكرت كراوس أن تناول الكربوهيدرات مع البروتين بعد التمرين، مثل ميلك شيك الشوكولاتة، يعزز عملية تخليق البروتين العضلي ويزيد من فعالية التعافي وبناء العضلات.