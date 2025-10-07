علامات لا يجب تجاهلها.. 5 إشارات مبكرة تنذر بأمراض القلب

رغم أن أمراض القلب من أكثر أسباب الوفاة شيوعا حول العالم، إلا أن الجسم يرسل إشارات واضحة يمكن من خلالها اكتشاف المشكلة قبل تفاقمها.

فيما يلي أبرز العلامات التي تشير إلى أن القلب لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

ضيق التنفس حتى مع النشاط الخفيف

إذا شعرت بصعوبة في التنفس أثناء صعود السلالم أو بعد المشي البطيء لمسافة قصيرة، فقد لا يكون الأمر مجرد تعب، هذه الحالة تعني أن القلب لا يضخ الدم بشكل كاف، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين ويصعب التنفس.

إرهاق دائم وغير مبرر

عندما يبدأ التعب منذ الصباح ويستمر طوال اليوم، ويجعل أداء المهام اليومية البسيطة مرهقا، فإن السبب لا يكون قلة النوم فقط.

هذا الإرهاق المزمن ينتج عن ضعف ضخ الدم المؤكسج إلى أعضاء الجسم، وهو ما يشير إلى قصور في أداء القلب.

تورم الساقين أو الكاحلين

ملاحظة ضيق الحذاء تدريجيا خلال النهار أو ترك علامات ضغط على الجلد أكثر من مجرد تعب، التورم المسائي يعكس احتباس السوائل في الجسم بسبب فشل القلب في مواكبة الطلب على ضخ الدم.

ألم الصدر أثناء الجهد أو التوتر

الشعور بالضغط أو الحرقة في منطقة القلب، خاصة إذا امتد الألم إلى الذراع الأيسر أو الكتف أو الفك، يتطلب الانتباه.

هذه الأعراض علامة على الذبحة الصدرية، الناتجة عن نقص التروية الدموية لعضلة القلب.

عدم انتظام ضربات القلب

إذا لاحظت تسارعا في النبض دون سبب، فهذا علامة على إصابتك باضطراب نظم القلب، وهذا بدوره يزيد خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو السكتة القلبية المفاجئة.

