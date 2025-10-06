تناولها قبل الإفطار.. 6 مشروبات طبيعية تنظف أمعاءك وتدعم الهضم

كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن 6 مشروبات طبيعية، بسيطة ومتوافرة في أغلب المطابخ، يمكنها أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجهاز الهضمي عند تناولها على معدة فارغة صباحًا.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المشروبات لا تعمل فقط على ترطيب الجسم وتنشيط الأمعاء، بل تساعد أيضًا في التخلص من السموم المتراكمة وتحفيز البكتيريا النافعة، مما يُحسّن الهضم ويعزز الشعور بالخفة والنشاط طوال اليوم.

1- ماء دافئ مع الليمون

يعد هذا المشروب من أكثر الطرق الطبيعية فعالية لتنشيط الجهاز الهضمي مع بداية اليوم، إذ يساعد فيتامين C الموجود في الليمون على تنظيف القولون وتحفيز الكبد، بينما يساهم الماء الدافئ في ترطيب الجسم وتحفيز العصارات الهضمية.

2- البابايا الطازجة

تناول البابايا صباحًا لطيف على المعدة، إذ تحتوي على إنزيم "الباباين" الذي يساعد على تحليل البروتينات وهضمها بسهولة، كما تتميز بتأثير ملين خفيف، وتدعم نضارة البشرة بفضل مضادات الأكسدة.

3- عصير الصبّار الطازج

مجرد بضع رشفات من هذا العصير على معدة فارغة يمكن أن تُحدث فرقًا ملحوظًا في راحة الجهاز الهضمي، إذ يهدئ بطانة الأمعاء، ويخفف الالتهابات، ويساعد على طرد السموم.

4- الزبيب المنقوع

نقع الزبيب طوال الليل يجعل منه خيارًا ممتازًا لدعم حركة الأمعاء بفضل محتواه العالي من الألياف الطبيعية، ما يسهم في الهضم السلس ويُحسن الإخراج.

5- بذور الكتان المنقوعة

عند نقعها، تكون بذور الكتان هلامًا لطيفًا على جدران الأمعاء، يعمل على تنظيفها بلطف. كما تعد مصدرًا ممتازًا للألياف وأحماض أوميجا-3 التي توازن البكتيريا النافعة.

6- ماء الكمون

يحضر بغلي بذور الكمون المنقوعة طوال الليل، وهو مشروب يحفز إنتاج العصارة الصفراوية، ويقلل من الانتفاخ والغازات، ويساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.

