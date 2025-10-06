طريقة فعالة لتشخيص الإنفلونزا في مرحلة مبكرة

طور الباحثون مستشعرا جزيئيا قادرا على إطلاق نكهة معينة في الفم عند ملامسته لفيروس الإنفلونزا.

وهذا المستشعر قادر على إطلاق نكهة الزعتر في الفم عند ملامسته لفيروس الإنفلونزا، مما يتيح اكتشاف العدوى مبكرا بطريقة بسيطة وغير مكلفة، وفقا لمجلة ACS Central Science.

ويعتمد المستشعر على جزيء مصمم للتفاعل مع إنزيم 'النيورامينيداز' النشط في الفيروس، حيث يحلل الإنزيم هذا الجزيء ليطلق مادة الثايمول، وهي المركب الأساسي في نبات الزعتر ذو الطعم العشبي المميز، وفقا لـ "لينتا رو".

ويمكن دمج هذا المستشعر في منتجات استهلاكية مثل العلكة أو المصاصات السكرية، مما يتيح للشخص الشعور بالنكهة فور الإصابة بالعدوى، وبالتالي الاستغناء عن الحاجة إلى فحوصات مختبرية مكلفة.

وأظهرت الاختبارات نجاح المستشعر في عينات اللعاب من مرضى الإنفلونزا، حيث ظهر الطعم المميز خلال أقل من 30 دقيقة، كما ثبت أن الجهاز آمن على الخلايا البشرية وخلايا الفئران.

ويؤكد المطورون أن هذه التقنية قد تصبح أول أداة فحص منزلي مبكر للإنفلونزا، تمكّن من اكتشاف العدوى قبل ظهور الأعراض، وهي الفترة الأكثر خطورة لانتقال الفيروس.

وحصلت التقنية على براءة اختراع من المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، ما يفتح الباب أمام استخدامها تجاريا في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول