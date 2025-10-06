ما تأثير تغيير الوظيفة على صحتك؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تسوكوبا في اليابان أن الأشخاص الذين يغيرون وظائفهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض مثل الصداع، والإرهاق، والأرق.

وجاء ذلك استنادا إلى نتائج استطلاع رأي عبر الإنترنت شمل نحو 20 ألف مشارك في اليابان.

ورغم أن تغيير الوظيفة يمثل فرصة لبداية جديدة وتطوير مهني، إلا أنه يرفع من مستويات الضغط البدني والنفسي، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وكشفت النتائج أن الذين غيروا وظائفهم خلال العام الماضي أبلغوا عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الصداع، والإرهاق، والأرق مقارنة بمن حافظوا على وظائفهم.

وكانت هذه الأعراض أكثر وضوحا بين الأشخاص الذين قاموا بتغيير وظائفهم لأول مرة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الفئة تواجه ضغوطا إضافية مثل العمل لساعات متأخرة، ومشكلات في العلاقات مع الزملاء، وتحميلات عمل مفرطة، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية جسدية ونفسية.

