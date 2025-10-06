هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الحمص.. مفاجأة

أشار الطبيب البريطاني أخصائي أمراض الباطنة، أمير خان، إلى أن تناول الحمص يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الأمعاء.

وأوضح أن الحمص لا يرفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد، ما يجعله خيارا آمنا لمرضى السكري ومن يراقبون مستويات الجلوكوز.

وأضاف خان أن الحمص غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان مهمان لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم، ويمكن تناوله في السلطات، الشوربات، أو كطبق جانبي، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما لفت إلى أن الألياف القابلة للذوبان في الحمص تعمل على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وتقي من سرطان القولون والمستقيم، من خلال إنتاج حمض البوتيريك أثناء الهضم، وهو حمض دهني مضاد للالتهابات يعزز صحة بطانة القولون ويقلل خطر الأورام الخبيثة.

يحتوي كل 100 جرام من الحمص على 2.89 ملج من الحديد، 1.53 ملج من الزنك، 48 ملج من المغنيسيوم، 8.86 جرام من البروتين، بالإضافة إلى حمض الفوليك (فيتامين B9) والفوسفور، ويبلغ محتواه من السعرات الحرارية 162 سعرة.

احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول