شاي يحارب الالتهابات ويعزز صحة الدماغ

كشفت دراسة أجراها باحثون من تايوان أن شاي الأولونج الصينية يمكن أن يسهم في إبطاء العمليات الالتهابية في الجسم.

ووجد الباحثون أن مستخلص أوراق شاي الأولونج يقلل من نشاط مركب NLRP3 البروتيني في الجسم، وهو مركب يرتبط بـالأمراض المزمنة مثل السكري والاضطرابات التنكسية العصبية.

وأظهرت الدراسة أن مستخلص شاي الأولونج قلل من إنتاج الجزيئات الالتهابية في الجسم، ومنها إنترلوكين-1β وعامل نخر الورم، كما خفض المستخلص مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية، وهي مواد تلحق الضرر بالخلايا وتسرع الشيخوخة، وفقاً لـ 'لينتا رو'

وهذا الشاي يحتوي على معدلات مرتفعة من البوليفينول والكاتشين وهما مركبان لهما خصائص مضادة للأكسدة، فخلال التجارب كان تأثير هذه المواد مماثلا للمواد الطبيعية المضادة للالتهابات المعروفة مثل الكركمين.

ونوه الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها مبنية على أبحاث ما قبل السريرية التي أجريت على نماذج خلوية، وبالتالي، من المبكر الحديث عن تأثير علاجي للشاي المذكور، لكن النتائج تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم لشاي الأولونغ قد يكون له تأثير وقائي إضافي على الجسم ويستحق مزيدا من الدراسات عبر التجارب السريرية لمعرفة تأثيراته الدقيقة على الجسم والصحة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول