إعلان

شاي يحارب الالتهابات ويعزز صحة الدماغ

كتب : شيماء مرسي

07:00 ص 06/10/2025

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أجراها باحثون من تايوان أن شاي الأولونج الصينية يمكن أن يسهم في إبطاء العمليات الالتهابية في الجسم.

ووجد الباحثون أن مستخلص أوراق شاي الأولونج يقلل من نشاط مركب NLRP3 البروتيني في الجسم، وهو مركب يرتبط بـالأمراض المزمنة مثل السكري والاضطرابات التنكسية العصبية.

وأظهرت الدراسة أن مستخلص شاي الأولونج قلل من إنتاج الجزيئات الالتهابية في الجسم، ومنها إنترلوكين-1β وعامل نخر الورم، كما خفض المستخلص مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية، وهي مواد تلحق الضرر بالخلايا وتسرع الشيخوخة، وفقاً لـ 'لينتا رو'

وهذا الشاي يحتوي على معدلات مرتفعة من البوليفينول والكاتشين وهما مركبان لهما خصائص مضادة للأكسدة، فخلال التجارب كان تأثير هذه المواد مماثلا للمواد الطبيعية المضادة للالتهابات المعروفة مثل الكركمين.

ونوه الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها مبنية على أبحاث ما قبل السريرية التي أجريت على نماذج خلوية، وبالتالي، من المبكر الحديث عن تأثير علاجي للشاي المذكور، لكن النتائج تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم لشاي الأولونغ قد يكون له تأثير وقائي إضافي على الجسم ويستحق مزيدا من الدراسات عبر التجارب السريرية لمعرفة تأثيراته الدقيقة على الجسم والصحة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض

احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول

شاي يحارب الالتهابات اي الأولونج وائد شاي الأولونج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل