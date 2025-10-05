حيل بسيطة تحارب القلق والتوتر في دقائق

يعاني الجميع من القلق لكن عندما تسيطر هذه المخاوف بشكل كامل، فإنها تتحول إلى حالة مرضية تعرف بـ اضطراب القلق العام.

وكشفت المعالجة النفسية سالي بيكر أن هناك عدة طرق للقيام بذلك: يمكنك إصدار صوت سواء بصمت داخل رأسك أو، إن أمكن، بصوت عالٍ وهذا التصرف يشير إلى أن الفكرة الحالية هي فكرة غير مفيدة ويجب مقاطعتها فوراً.

كما اقترحت طريقتين بسيطتين لإجبار جهازك العصبي على التوقف، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الوقوف في النافذة

يمكنك أن تذهب إلى نافذة أو مدخل وتأخذ عدة أنفاس بطيئة وعميقة، أو إذا كانت لديك القدرة، اصعد الدرج جرياً لكسر حالة القلق والتوتر.

وسواء كان عقلياً أو جسدياً، هو بمثابة الخطوة الأولى والأهم لوقف فكرة القلق ومنعها من التفاقم.

لذا من الضروري اتخاذ إجراء بدلًا من تكرار نفس البرنامج في ذهنك الذي ينتهي دائماً بنفس النتائج، مثل أسطوانة موسيقية تتكرر.

وللقيام بذلك ، ابحث عن نقطة واحدة أمامك، ويُفضل أن تكون على ارتفاع رأسك تقريباً.

ويمكن أن تكون هذه النقطة قمة مجموعة من الرفوف، أو زاوية صورة، أو أي تفصيلة في نمط ضمن مجال رؤيتك.

كيمياء العقل

عندما تركز على شيء بسيط في الوقت الحالي، تبدأ الكيمياء في عقلك وجسمك بالتكيف والتغير استجابة لهذا التركيز.

وبعد لحظة من التركيز على النقطة الأولى، حول انتباهك بهدوء إلى نقطة ثانية تكون قد اخترتها مسبقاً، ويُفضل ألا تكون بعيدة جدا عن النقطة الأولى.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول