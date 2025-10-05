كيف يؤثر تلوث الهواء على القلب والدماغ؟ دراسة تكشف

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كوين ماري في لندن عن طريقة خطيرة وغير متوقعة يتمكن عبرها تلوث الهواء من التسلل واختراق جسم الإنسان.

وشارك في الدراسة 12 شخص وأظهرت النتائج ارتفع مستوى الجسيمات الدقيقة PM2.5 بالقرب من الطرق المزدحمة إلى خمسة أضعاف مستواه داخل المباني.

والأخطر من ذلك، كشفت الفحوصات المخبرية لعينات الدم عن زيادة كبيرة في الجسيمات الملوثة الملتصقة بـ خلايا الدم الحمراء، حيث وصلت هذه الزيادة إلى ثلاثة أضعاف في بعض الحالات، وفقاً لـ "ميديكال إكسبريس"

وحلل الباحثون التركيب الكيميائي لهذه الجسيمات، ووجدوا أنها تتكون من معادن مثل الحديد والنحاس مصدرها عوادم السيارات، بالإضافة إلى الفضة والموليبدينوم الناتجين عن احتكاك المكابح والإطارات.

وحذروا من أن هذه الجسيمات "تركب" خلايا الدم الحمراء، ما يسمح لها بالانتقال إلى أي عضو في الجسم، وهو ما قد يفسر علاقتها المباشرة بأمراض القلب والدماغ.

