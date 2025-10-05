3 إضافات بسيطة إلى القهوة تدعم الدماغ والأمعاء

كشف الدكتور سوراب ثيسي أخصائي الجهاز الهضمي إن إضافة عناصر محددة إلى فنجان القهوة قد يجعله مشروب صحي ولذيذ.

وأوضح ثيسي إن إضافة رشة من القرفة إلى القهوة قد يسهم في خفض مستوى السكر في الدم.

ويأتي العنصر الثاني من جوز الهند أو حليبه المشتق، حيث يحتوي على دهون وزيوت مفيدة لصحة الدماغ، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

والعنصر الثالث هو رشة من الشوكولا الداكنة، والتي تساعد على خفض الكوليسترول.

كما أن رشة من القرفة قد تسهم في خفض مستويات السكر وزيادة مضادات الأكسدة الفعالة.

وأيضا الشوكولاتة الداكنة غنية بالبوليفينولات، التي تعمل مع القهوة على تغذية بكتيريا الأمعاء النافعة. وتُظهر الدراسات أن هذه البوليفينولات الموجودة في الشوكولا تساعد في زيادة مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة مثل العصيات اللبنية والبكتيريا البيفيدوبكتريا".

والشوكولا الداكنة غنية بالمركبات العضوية النشطة بيولوجياً والتي تعمل كمضادات للأكسدة، وتساعد على خفض الكوليسترول وأيضاً إدارة مستوى الجلوكوز بالدم.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول