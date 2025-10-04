لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟.. مفاجأة

في جميع أنحاء العالم، تعيش النساء عمرا أطول من الرجال، وهو فرق ثابت على مدار العقود، حتى مع تغير أساليب الحياة والعمل.

وتشير البيانات في السويد، مثلا، إلى أن متوسط العمر عند الولادة للنساء ارتفع من 33 عاماً عام 1800 إلى 83.5 اليوم، مقابل 79.5 عاماً للرجال.

يرجع هذا الفارق جزئيا إلى العادات الصحية ونمط الحياة، مثل التدخين، وتناول الكحول، والإفراط في الأكل، والتي تؤثر سلبا على الرجال أكثر من النساء، كما يظهر بوضوح في بعض البلدان مثل روسيا، حيث يموت الرجال قبل النساء بفارق يصل إلى 13 عاماً، بحسب "BBC".

لكن السبب الأعمق يكمن في الفروق البيولوجية تمتلك النساء زوجين من الكروموسومات "إكس"، ما يمنح خلاياهن احتياطياً من الجينات يحميها من بعض الاختلالات، بينما يفتقر الرجال لهذا الاحتياطي.

وإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن التستوسترون الذكري قد يقوّي الجسم في بدايات الحياة، لكنه يسرّع ظهور الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان في المراحل المتأخرة.

في المقابل، يساعد هرمون الإستروجين عند النساء على حماية الخلايا من التأكسد، ما يمنحهن ميزة إضافية على مستوى طول العمر، كما أظهرت دراسات على الحيوانات والبشر المخصيين أن انخفاض تأثير التستوسترون يطيل العمر بشكل ملحوظ.

ويخلص العلماء إلى أن طول عمر النساء ليس مجرد صدفة، بل نتيجة تفاعل معقد بين الوراثة والهرمونات وطبيعة نشوء الجنسين، وهو أمر لا يزال بحاجة لمزيد من البحث لفهم جميع أبعاده.

