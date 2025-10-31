4 أضرار لقلة النوم.. طبيب يحذر من مخاطر السهر المستمر

يشهد الإنسان ضغوطا يومية تجعل النوم أمرا صعب المنال، سواء كان ذلك بسبب اختيارات شخصية تتعلق بعادات النوم أو لأسباب إجبارية مرتبطة بالعمل وظروف الحياة.

ووفقا لـ ndtv، قال الدكتور سودير كومار، أخصائي الأعصاب، إن “فقدان ساعة واحدة فقط من النوم قد يستغرق استعادتها أربعة أيام”، ما يعكس مدى خطورة تراكم نقص النوم المزمن.

أضرار ومخاطر قلة النوم

1- اضطرابات التركيز والذاكرة

قلة النوم تؤثر على أداء الدماغ في عمليات التركيز واتخاذ القرار، ما يضعف الأداء اليومي.

2- زيادة خطر أمراض القلب والشرايين

النوم غير الكافي مرتبط بارتفاع ضغط الدم، وزيادة الالتهابات، وتغيرات في الدهون تسبب مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب.

3- ضعف جهاز المناعة

عند النوم أقل من اللازم، ينخفض نشاط الجسم في إنتاج الأجسام المضادة ويضعف مقاومته للإصابات والعدوى.

4 - زيادة الوزن والإصابة بالسكري

اضطراب هرمونات الجوع والشبع ينشأ من النوم القصير، ما يؤدي إلى زيادة الشهية والسمنة، كما أن مقاومة الأنسولين تكون أعلى لدى من ينامون ساعات أقل.

وأشار "كومار" إلى أن السهر المستمر وعدم الانتظام في مواعيد النوم يشكلان “دينا للنوم” "sleep debt" يتراكم مع الوقت، ويضاعف الأثر الضار على الصحة الذهنية والجسدية.

كما يوصى بأن يحصل البالغون على 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلة، وأن يلتزموا بروتين ثابت للنوم، ويقللوا من استخدام الشاشات قبل النوم، ويهيئوا بيئة نوم هادئة ومظلمة.

