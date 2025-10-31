مادة كيميائية شائعة قد تزيد خطر تليف الكبد.. احذرها

كشف باحثون في جامعة ساوث كاليفورنيا أن التعرض لمادة كيميائية مستخدمة على نطاق واسع في التنظيف الجاف وبعض المنتجات الاستهلاكية، قد يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بتليف الكبد، وهو تندب مفرط للكبد يمكن أن يؤدي إلى السرطان أو فشل الأعضاء أو الوفاة.

تأثير التعرض على صحة الكبد

وفقا لموقع HealthDay، أشارت الدراسة إلى أن كلما ارتفع مستوى التعرض لمادة رباعي كلورو الإيثيلين "PCE"، زادت احتمالية الإصابة بتندب كبدي شديد.

وبين الباحث الرئيسي، الدكتور برايان لي، أن هذه الدراسة تعد الأولى التي تربط بين مستويات PCE في جسم الإنسان وتليف الكبد الخطير، مؤكدا أن العوامل البيئية غير المبلغ عنها تلعب دورا كبيرا في صحة الكبد.

أين توجد المادة وكيف نتعرض لها؟

تستخدم مادة PCE في التنظيف الجاف للملابس، وفي المواد اللاصقة الخاصة بالحرف اليدوية، ومنظفات البقع، وملمع الفولاذ المقاوم للصدأ.

وأوضح الباحثون أن التعرض يحدث غالبا عبر الهواء، مثل الملابس التي تنظف تنظيفا جافا، أو عبر مياه الشرب الملوثة.

الفئات الأكثر تعرضا

وبحسب دورية Liver International، فإن الأسر ذات الدخل المرتفع أكثر عرضة للتعرض لمادة PCE، نظرا لاعتمادهم على خدمات التنظيف الجاف.

كما أن العاملين في مرافق التنظيف الجاف يتعرضون لمخاطر أكبر نتيجة التعرض المباشر لفترات طويلة.

مادة مسرطنة

صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان PCE كمادة مسرطنة محتملة. وبسبب سمية هذه المادة، أطلقت وكالة حماية البيئة الأمريكية برنامجا للتخلص التدريجي من استخدامها في التنظيف الجاف على مدار عشر سنوات.

تتبع الباحثون التعرض لمادة PCE لدى أكثر من 1600 بالغ مشارك في المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية بين 2017 و2020، ووجدوا مستويات ملحوظة من المادة في دم أكثر من 7% منهم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تحتوي دماؤهم على PCE كانوا أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بتندب كبدي كبير، وأن كل زيادة نانوغرام واحد لكل مليلتر في الدم تزيد احتمالية الإصابة بتليف الكبد خمسة أضعاف.