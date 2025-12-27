سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية السبت

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات المسائية اليوم السبت 27-12-2025، عند أسعار منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

سعر الذهب اللحظي

واستقر سعر الذهب عيار 14 عند 4016 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5164 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 6025 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6885 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 48200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214123 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 344250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.20% إلى نحو 4533 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.