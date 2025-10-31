6 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها قبل النوم

تؤدي المشروبات الليلية دورا مهما في تعزيز الهضم وتحفيز الأيض، ما يساعد على إنقاص الوزن بطريقة طبيعية وصحية.

فيما يلي، إليك بعض المشروبات الليلية التي تُسهم في إنقاص الوزن، وفقا لموقع "Times of India".

شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بخصائصه المهدئة، إذ يساعد على تقليل التوتر وتعزيز النوم العميق، وهو ضروري لوظائف الأيض المثالية وتنظيم هرمونات الشهية، كما يسهم في تحسين الهضم، وتقليل الالتهابات، وتعزيز المناعة.

ماء الليمون الدافئ

يساعد ماء الليمون الدافئ على تحسين الهضم وطرد السموم وتقليل الانتفاخ، ويعزز فيتامين C الموجود في الليمون جهاز المناعة ويعمل كمضاد للأكسدة، ما يحسن قدرة الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية.

شاي القرفة

تتميز القرفة بقدرتها على رفع حرارة الجسم وتعزيز عملية الأيض، ما يساعد على إنقاص الوزن، كما يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

مشروب خل التفاح

يُسهم استهلاكه في تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يدعم فقدان الوزن عند تناوله قبل النوم.

يُخلط ملعقة كبيرة من الخل في كوب من الماء الدافئ، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو رشة قرفة لتحسين مذاقه.

شاي الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين الهضم، ما يجعله مشروبا مثاليا قبل النوم لدعم خسارة الوزن.

كما يساعد على تهدئة المعدة، تقليل الانتفاخ، وتحفيز عملية الأيض.

الشاي الأخضر منزوع الكافيين

الشاي الأخضر غني بالكاتشين، وهي مضادات أكسدة تساعد على أكسدة الدهون وتحسين معدل الأيض وإنقاص الوزن.

