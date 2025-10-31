كيف تؤثر قلة النوم على صحة قلبك؟

أشارت الدكتورة ناتاليا زولوتاريوفا، أخصائية أمراض القلب الروسية، إلى أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أن الجسم يمر خلال النوم بعدة مراحل، أبرزها نوم الموجة البطيئة ونوم الموجة السريعة، مضيفة أن مرحلة النوم البطيء مهمة جدًا لأنها تساعد الجسم على استعادة قوته البدنية، وخفض معدل ضربات القلب، وتنظيم ضغط الدم، وتنشيط إنتاج الهرمونات، وتجديد الأنسجة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وقالت زولوتاريوفا: "عندما يعاني الشخص من قلة النوم بانتظام، يضطرب التمثيل الغذائي والتوازن الهرموني، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات السيتوكينات الالتهابية، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين ومرض نقص تروية القلب".

وتابعت أن قلة النوم العميق تؤثر على هرموني الجريلين واللبتين المسؤولين عن تنظيم الشهية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، ومتلازمة التمثيل الغذائي، واضطرابات في استقلاب الجلوكوز، كما أن انقطاع التنفس أثناء النوم يزيد إفراز الأدرينالين، ما يعرض القلب لمخاطر مثل ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية، واحتشاء عضلة القلب.

ولتقليل هذه المخاطر وتحسين جودة النوم، توصي الطبيبة باتباع بعض النصائح البسيطة، وتشمل:

تجنب شرب القهوة والتدخين قبل النوم.

تناول العشاء قبل ساعتين إلى ساعتين ونصف من موعد النوم.

الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قبل ساعتين من النوم.

الحفاظ على درجة حرارة غرفة مريحة وباردة.

وأكدت الدكتورة أن النوم الصحي ليس مجرد راحة، بل عاملا أساسيا في الحفاظ على طول العمر وصحة القلب، من خلال ضبط ضغط الدم، وتعزيز المناعة، وتحسين المزاج والوظائف الإدراكية.

وأشارت إلى أن الاهتمام بجودة النوم يجب أن يكون جزءا من الوقاية من أمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية.

وأضافت أن مشكلات النوم المزمنة لا يجب تجاهلها، مشيرة إلى أن الشعور بالتعب صباحا، أو صعوبة النوم، أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، مؤشرا على اضطرابات نوم تستدعي الذهاب للطبيب المختص.

