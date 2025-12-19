إعلان

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:57 م 19/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الطفرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية جاءت وفقًا لرؤية واضحة، مشيرًا إلى أنه تم الاعتماد على الشركات الوطنية المصرية للعمل في كافة المشروعات.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده في لبنان، أننا نجحنا في إنشاء بنية قوية بالدولة المصرية بدأنا بجني ثماره اليوم عن طريق جذب الاستثمارات وذلك عن طريق رغبة القيادة السياسية في بناء دولة حديثة.

وأشار، إلى أننا عملنا على الحصول على التمويلات الميسرة من الجهات الدولية وتم ضخها في المشروعات، موضحًا أنه من السهل أن تضع مخططا ولكن من الصعب أن تحققه على أرض الواقع وهو ما حدث بمصر بالمتابعة الدؤوبة.

